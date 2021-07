Con una nota ufficiale, venerdì la Casa Bianca ha comunicato che il presidente Biden ha parlato con il presidente Putin.

Entrambi hanno elogiato il lavoro congiunto delle rispettive delegazioni a seguito del vertice di Ginevra che ha portato al rinnovo dell'assistenza umanitaria transfrontaliera alla Siria deciso ieri al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il presidente Biden, nel colloquio avuto con Putin, ha sollevato anche la questione degli attacchi ransomware da parte di cyber-criminali che operano dalla Russia che hanno colpito gli Stati Uniti e altri Paesi in tutto il mondo.

Today, President Biden spoke with President Putin about the ongoing ransomware attacks by criminals based in Russia. President Biden reiterated that the U.S. will take any necessary action to defend its people and its infrastructure in the face of this continuing challenge. pic.twitter.com/J3wlCCdn3a