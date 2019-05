Amazon annuncia la disponibilità di un nuovo prodotto nella famiglia Echo: Echo Show 5

Questo mercoledì Amazon ha annunciato un nuovo ingresso nella famiglia Echo: Echo Show 5, ideato per offrire i contenuti di Alexa in qualsiasi stanza della propria abitazione, utilizzando il suo design compatto, uno schermo da 5,5 pollici, un audio all'altezza, ed un copri-telecamera integrato, il tutto a soli 89,99 euro.

Questo è quanto ha affermato Jorrit Van der Meulen, vice presidente di Amazon Devices International: «Da quando abbiamo lanciato il primo dispositivo Echo Show, i clienti ci hanno detto che amano chiedere ad Alexa di mostrare loro dei contenuti video, sia che si tratti di una ricetta, della lista delle cose da fare, del meteo o dei testi delle canzoni.

Con Echo Show 5, abbiamo reso ancora più semplice e conveniente per i clienti aggiungere uno schermo intelligente in ogni stanza della loro casa. Il design compatto del dispositivo è perfetto per un comodino o una scrivania; in più, dispone di un copri-telecamera integrato per una maggiore tranquillità e di nuove funzionalità relative alla privacy e Alexa che offrono ai clienti un controllo ancora maggiore».

Echo Show 5 consente di guardare facilmente i propri programmi e video preferiti da Prime Video, oppure le notizie da Sky TG24, ANSA, Gazzetta dello Sport e altro ancora, offrendo anche la funzionalità di comunicazione bidirezionale se collegato ai videocitofoni Ring.

Adesso, svegliarsi e rilassarsi con Alexa sarà ancora più facile, grazie a Sunrise, con lo schermo sui dispositivi Echo Show che si illuminerà naturalmente e mostrerà una simulazione d'alba prima che l'allarme della sveglia si spenga.

Ma quanto sopra riportato è solo uno dei tanti esempi di come integrare Echo Show 5 nelle proprie abitudini, senza dimenticare il nuovo pannello di controllo per la Casa Intelligente, per un controllo ancora maggiore sui dispositivi IoT.

Inoltre, sarà ancora più facile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l'App Alexa oppure Skype. Inoltre, con vari Echo Show 5 distribuiti in più stanze della casa, si può facilmente utilizzare la funzionalità Drop-in per connettersi con un'altra stanza.

Inoltre, Echo Show 5 è dotato di un copri-telecamera integrato che consente di coprire facilmente la telecamera, rimanendo allo stesso tempo in grado di parlare ad Alexa.

Da sottolineare anche che un nuovo portale sulla privacy di Alexa offrirà un'unica fonte di informazioni su come sono progettati i dispositivi Echo e su come controllare la propria esperienza con Alexa.

Echo Show 5 è disponibile in due colorazioni, nero antracite e sabbia, pre-ordinabili a partire da oggi, mentre le spedizioni inizieranno a partire dal mese di giugno.