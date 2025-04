Il nuovo singolo di Marco Graziosi è un atto d’amore verso la vita, anche nei suoi lati più duri

C’è una forza silenziosa ma potentissima in “Una rivoluzione”, il nuovo singolo di Marco Graziosi. Una forza che nasce dalla vulnerabilità e dalla scelta consapevole di accogliere anche il dolore come parte del proprio cammino. Dopo la diagnosi di tumore, il cantautore ha scelto di trasformare quella frattura in musica.

Il brano è un invito a rallentare, a osservare la vita da una nuova prospettiva, ad accettare tutto ciò che ci attraversa senza giudizio. Non c’è rabbia, né disperazione, ma un senso di pace che sorprende. La produzione musicale, curata da Misiti e De Nigris, accompagna questo processo con una raffinatezza sonora che amplifica l’effetto terapeutico della canzone.

Accanto alla musica, anche l’impegno concreto: Graziosi ha lanciato una raccolta fondi per A.G.O.P., offrendo così un aiuto tangibile a chi combatte ogni giorno. “Una rivoluzione” è un esempio raro di arte che si fa dono, e che mostra come anche una ferita possa diventare ponte.

Link pagina campagna raccolta fondi:

https://www.retedeldono.it/iniziativa/marcograziosi/una-rivoluzione

Etichetta: rEvoluzioni records

Release date: 11 aprile 2025

CONTATTI E SOCIAL

Sito ufficiale

Instagram

Facebook

Spotify

YouTube