I cittadini britannici di sesso maschile gay e bisex potranno finalmente recarsi nelle strutture e negli ospedali per donare il loro sangue al pari degli eterosessuali. Il Regno Unito, in precedenza, a uomini gay e bisex impediva di donare il sangue. Il divieto fu cancellato alcuni anni fa, ma non completamente.

Infatti, gli uomini gay e bisex che avessero voluto donare il sangue dovevano astenersi nei tre mesi precedenti alla donazione da ogni tipo di rapporto sessuale.

In base a quanto deciso dalle autorità sanitarie il 14 dicembre scorso, i nuovi criteri per la donazione di sangue si concentrano sui comportamenti individuali. D'ora in poi, gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini in una relazione a lungo termine potranno donare il sangue in qualsiasi momento.

Invece, se i donatori hanno avuto più di un partner sessuale o un nuovo partner negli ultimi tre mesi, potranno ugualmente donare il sangue purché non abbiano avuto rapporti anali, perché ciò comporta il maggior rischio di infezioni a trasmissione sessuale.

Le modifiche saranno implementate entro l'estate 2021.

In merito alla nuova politica, ecco quanto dichiarato da Matt Hancock, Segretario alla Sanità e all’Assistenza Sociale del Regno Unito: «Questo fondamentale cambiamento nella donazione di sangue è sicuro e al tempo stesso consentirà a molte più persone che in precedenza erano escluse dai criteri di selezione dei donatori di cogliere l’opportunità di aiutare a salvare vite umane».

Le nuove regole sono state elaborate e discusse a partire dal 2019. Adesso nel Regno Unito non ci saranno più discriminazioni in base all’orientamento sessuale per quanto riguarda le donazioni di sangue.