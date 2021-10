In testa dal via, Marc Marquez (Honda) ha vinto per la settima volta il GP delle Americhe, mancando così solo un'edizione delle otto che si sono disputate finora. Sugli altri gradini del podio di Austin, Quartararo (Yamaha), secondo, e Bagnaia (Ducati), terzo. Per Marquez è la seconda vittoria in questa stagione.

La gara è stata avvincente solo nei primissimi giri, quando si prospettava un duello tra Marquez e Quartararo, mentre per Bagnaia, scivolato progressivamente fino al sesto posto, era evidente che non era giornata.

L'attacco di Jorge Martin (Pramac) a Quartararo e il prolungato duello tra i due per la seconda posizione, ha avuto come unica conseguenza il dare spazio a Marquez che si è preso il vantaggio necessario per condurre in testa la gara, senza doversi difendere da alcun attacco, fino alla fine.

Bagnaia è "risorto" solo nell'ultima parte di gara, arrivando a lottare per il terzo posto con Martin fino a due giri dal termine, superandolo un attimo prima che i giudici assegnassero allo spagnolo un long lap penalty per aver tagliato una curva. Martin, così, è arrivato al traguardo al quinto posto, dietro la Suzuki di Rins.

Da segnalare il sesto posto di Enea Bastianini (Avintia Esponsorama), che nel finale ha superato Jack Miller (Ducati) e Joan Mir (Suzuki). Brad Binder (Red Bull KTM ) e Pol Espargaro (Honda) completano l'elenco dei primi 10 classificati.

Dopo il secondo posto odierno, Quartararo, nel mondiale piloti, si porta a 254 punti, 52 in più di Bagnaia (202), mentre Mir è terzo a 175.

Il prossimo appuntamento è a Misano, dal 22 al 24 ottobre per il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna.