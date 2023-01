Riccardo Manfrin, dj 25enne originario di Desenzano (BS), inizia il 2023 alla grande. Il 6 gennaio infatti l'artista, ha pubblicato su Atop Records il suo primo singolo, "On the Beat".

E' un brano nu disco che guarda alle radici di tutta la musica dance ed è perfetto per i dj set di tanti colleghi sparsi per il mondo... per primi quelli di un artista che fin dal 2014 si esibisce in alcuni dei più importanti club tra Garda, Brescia, Mantova e Verona.

"La canzone è nata dalla voglia di far ballare e regalare emozioni con un brano delle sonorità ritmate, estive e da viaggio, ispirandosi in parte alle sonorità di artisti come Kungs o Purple Disco Machine", spiega Riccardo Manfrin, che ha prodotto il brano con Graziano Fanelli. "I locali ad oggi, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, sono ripartiti a pieno ritmo, perché le persone hanno voglia di divertirsi... Spero che questo brano sia la giusta colonna sonora per bei momenti da vivere con gli amici".



Come vedi lo scenario musicale di questo periodo? Che tendenze ci sono?

Lo scenario musicale mi sembra diviso in modo netto tra canzoni radiofoniche e brani da club. La mia 'On the Beat' è una canzone pensata per le radio, ma la speranza è quella di poterlo sentire anche nei migliori club e supportato dai dj. La tendenza dei club sembra si sia spostata sulla tech-house, invece in radio funzionano brani di tante sonorità diverse: dance, house, fino ad arrivare a generi da club ovviamente ai grandi successi pop italiani ed internazionali.



A cosa stai lavorando in questo periodo?

Dopo aver completato il nuovo disco, ho preparando anche un video per il mio singolo “On The Beat”, disponibile anche su Youtube, oltre che sui siti di streaming musicale. Nei momenti di relax cerco di capire e valutare su quali sonorità puntare per un nuovo singolo, che mi piacerebbe far uscire prima della prossima estate. Ci sono poi, per fortuna, le serate, che segnalo sempre su Instagram e Facebook.



https://www.instagram.com/riccardomanfrindj/

https://www.facebook.com/djrickymanfrin

https://www.manfrinriccardo.com