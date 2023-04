Secondo il Financial Times, Elon Musk starebbe lavorando al lancio di una nuova start-up di intelligenza artificiale (IA) per competere con OpenAI, il produttore di ChatGPT, una delle più famose applicazioni di IA generativa che ha co-fondato nel 2015.

Musk avrebbe acquistato migliaia di processori da Nvidia e assunto ricercatori e programmatori esperti in IA per il suo nuovo progetto, chiamato X.AI. La nuova società sarebbe stata costituita il 9 marzo 2023 secondo i registri aziendali del Nevada.

Musk ha lasciato il consiglio di amministrazione di OpenAI nel 2018 e da allora ha espresso critiche ni suoi confronti, sostenendo che non lavora più senza scopo di lucro e che i suoi modelli di IA potrebbero essere pericolosi per l'umanità, tanto che a febbraio 2023, Musk ha co-firmato una lettera aperta in cui si chiedeva una pausa di sei mesi nello sviluppo di sistemi più potenti del GPT-4 di OpenAI, citando potenziali rischi per l'umanità.

La mossa di Musk potrebbe essere motivata dalla sua ambizione di creare una "super app" chiamata X, che integrerebbe diversi servizi, a partire da Twitter. Musk ha dichiarato che Twitter sarebbe un "acceleratore" per la creazione di X e che alcune persone stanno già investendo nella sua nuova impresa. Tuttavia, non è chiaro quale sia lo scopo specifico della start-up di IA e quali siano le sue differenze rispetto a OpenAI.

Con la sfida a ChatGPT Musk amplia il portafoglio del suo impero che già conta Tesla, SpaceX, The Boring Company, Twitter e Neuralink, creando potenzialmente nuovi timori per gli azionisti di Tesla già nervosi per l'acquisizione di Twitter.