Mamme basta sentirvi in colpa... e lavorate con calma

Fare la mamma è un mestiere difficile, oramai è assodato, ma farlo quando si è in carriera, quando si lavora, quando si corre per mantenere gli impegni, quando si vive nelle grandi città e si hanno problemi di traffico, di parcheggi e si pensa che si è lasciato il proprio figlio una volta ai nonni, una volta all'asilo nido, una volta alla baby sitter... diventa così stressante da renderlo quasi impossibile, anche per le conseguenze che sensi di colpa e dubbi finiscono per accompagnare le difficoltà quotidiane.

Lo dimostra un recente sondaggio effettuato da Groupon, secondo cui circa otto mamme lavoratrici su dieci si sentono in difetto rispetto ai figli, facendo nascere sensi di colpa legati alla fretta e alla stanchezza, oltretutto immotivati perché le donne finiscono per essere costrette a fare contemporaneamente molte cose, e pure diverse tra loro.

Il 46% delle donne che ha partecipato al sondaggio si sente in colpa, pur cercando di autoconvincersi di essere fin troppo brava. Il 27% sostiene che lavorando toglie tempo ai figli ed il 5% afferma di essere al top dei sensi di colpa. Solo il 20% delle mamme dice di non avere sensi di colpa.