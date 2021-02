In collegamento in diretta Instagram sulla pagina Telenovelaserietv, sabato 13 Febbraio ore 21, ci sono stati due super ospiti, il regista e sceneggiatore Giuseppe Cossentino, Oscar italiano del web e l’attore e personaggio televisivo Nunzio Bellino, l’uomo elastico ospite di Storie Italiane e di Eleonora Daniele su Rai1.

Lo sceneggiatore e l’attore, intervistati da Omar Basciu e Marianna Vitale hanno raccontato la loro vita artistica e la loro attività di professionisti nel mondo dello spettacolo e del cinema affrontando argomenti importanti.

Giuseppe Cossentino, autore delle prima radio soap opera italiana sul web, che a breve taglierà il traguardo dei 10 anni, ha raccontato che in tutti i suoi lavori affronta tematiche sociali importanti, dalla denuncia alla violenza sulle donne, al bullismo, all’omofobia e al razzismo, in quanto bisogna abbattere in ogni campo la barriera della diversità. Dall’altro lato Nunzio Bellino ha raccontato il grande successo del cortometraggio “ Elastic Heart” che lo ha lanciato e fatto conoscere al mondo con la vicenda della sua rara patologia per il quale è stato vittima di bullismo. Una parte della sua vita che ha affrontato con la recitazione e conquistando il cuore di Eleonora Daniele dove oltre a raccontare la sua storia a Storie Italiane su Rai1 ha recitato un toccante monologo sulla diversità che è rimasto nell’immaginario collettivo.

Una diretta seguitissima e con una grande partecipazione di tutti i fans delle telenovelas in quanto Giuseppe e Nunzio hanno parlato anche delle loro serie preferite, tra cui Manuela, Il Segreto e Una Vita.

Un’oretta ricca di emozioni con due guest star d’eccezione del mondo dello spettacolo e artigiani al servizio dell’arte che hanno lanciato insieme un messaggio positivo: “ Dalle difficoltà dalla vita, non bisogna scoraggiarsi ma bisogna trarre sempre il meglio per il futuro, sorridere sempre!