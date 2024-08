Nessuna novità per Federico Chiesa, sempre più fuori dal progetto Juventus e continuamente accostato a diversi club, Inter compresa. Durante la conferenza stampa pre Lecce, Thiago Motta conferma il suo punto di vista sull'attaccante: "Se la situazione è cambiata? No, non è cambiata - ribadisce -. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per tutti i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente".