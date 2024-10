Il regista, produttore e direttore della produzione cinematografica “Sikania Network” Marco Ferrara è stato insignito del prestigioso premio “Uomo Siciliano” 2024, patrocinato dalla Regione Siciliana, riconoscimento celebrante l’eccezionale contributo di Ferrara al cinema ed alla cultura siciliana, distinguendosi per la sua capacità di raccontare storie profonde e di grande impatto sociale.

Nato a Catania nel 1989, Marco Ferrara si è affermato come una delle figure chiave del panorama cinematografico siciliano e internazionale. Nel 2020 è diventato direttore della produzione cinematografica di “Sikania Network”, piattaforma, che promuove contenuti culturali e cinematografici. Tra le sue opere di maggior rilievo c’è il cortometraggio “Negli occhi di un bambino”, vincitore di 24 premi internazionali, tra cui miglior regia al “Madrid International Movie Awards” e miglior cortometraggio sui diritti umani al “Cult Movies International Film Festival”.

La sua ultima produzione, “The Winner – Il Vincitore”, è stata selezionata per il festival “Tulipani di Seta Nera” 2024 e trasmessa su RaiPlay.

Ferrara è anche impegnato in numerosi progetti sociali, collaborando con associazioni, come l’ACBS, per sensibilizzare su temi come il bullismo. Le sue produzioni si caratterizzano per l’integrazione di tematiche sportive e sociali, come dimostrato in “The Winner”, che ha coinvolto squadre di calcio locali e importanti figure del panorama sportivo e culturale siciliano.

Il premio “Uomo Siciliano” viene conferito annualmente a personalità di spicco, che attraverso il loro lavoro contribuiscono alla crescita culturale, sociale ed economica della Sicilia.

Patrocinato dalla Regione Siciliana, quest’anno Marco Ferrara è stato scelto per la sua dedizione e passione nel valorizzare la Sicilia attraverso il cinema, creando opere, che non solo intrattengono, ma anche educano e sensibilizzano il pubblico su tematiche importanti. Con siffatto riconoscimento, Marco Ferrara continua a portare avanti progetti cinematografici di grande rilevanza sociale e artistica.