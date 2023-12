Microsoft ha lanciato un nuovo build del sistema operativo Windows 11 per i membri del programma Insider nel Canary Channel. Il build 26010.1010, pur non portando nuove funzionalità, è stato rilasciato per testare il servizio di gestione dei build.

Nuove Informazioni sul Build: Questo aggiornamento è stato specificamente progettato per esaminare l'affidabilità e la stabilità del sistema di gestione dei build nel Canary Channel senza introdurre nuove funzionalità. Tuttavia, offre correzioni di bug e migliora l'esperienza utente.

Changelog:

Cambiamenti e Miglioramenti: L'aggiornamento include la rimozione dell'app Tips, l'introduzione della possibilità di "staccare" Copilot in Windows e altre migliorie di usabilità e design.

Taskbar & System Tray: Una nuova vista delle impostazioni rapide è stata implementata, consentendo la riorganizzazione delle impostazioni per una migliore usabilità.

Task Manager & Impostazioni: Varie migliorie all'aspetto grafico e alla struttura delle impostazioni.

Risoluzione dei Problemi Noti: Risoluzione di vari problemi con il riavvio, la stabilità e la visualizzazione del desktop.

Problemi Conosciuti:

Generali: Si consiglia di segnalare eventuali problemi noti nell'uso di giochi su queste build nel Canary Channel tramite Feedback Hub. Alcuni shortcut da tastiera sul desktop potrebbero non funzionare correttamente.

Widgets: Problemi riscontrati con widget di Microsoft 365, Outlook Calendar e To Do quando il feed di Microsoft Start è disabilitato e altre anomalie nella gestione dei widget.

Il nuovo build del Canary Channel include anche la nuova esperienza delle impostazioni dei widget che è stata aggiunta nell'ultimo aggiornamento del Beta Channel.