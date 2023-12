“Riscatto” firmato Federico Bianca, edito da Felici editore è un successo nazionale, un libro che racconta di personaggi presi in medias res, di fronte a bivi morali ed esistenziali. Ogni giorno, del resto si sceglie tra il riscatto e la sconfitta definitiva.

Una antologia di racconti avvincenti, i cui protagonisti travalicando la quotidianità si ritrovano coinvolti in situazioni in cui è necessario dovere attuare una scelta. Libero arbitrio, caso, tensione morale, in qualsiasi modo vogliamo declinare questo bivio da adito ad una incontrovertibile scelta. Un western urbano vittoriano o post vittoriano.

Il 9 dicembre l’autore e il suo “Riscatto” sono stati ospiti del Palmosa Fest ideato e diretto dalla scrittrice Fabiana Cusumano, presso l’ex convento dei Minimi. Ricordiamo inoltre che Bianca lo scorso 20 settembre ha vinto il primo premio della sezione Narrativa Saggio di Etnabook dimostrando che i suoi racconti esprimono incredibili emozioni ai lettori di tutta Italia e che racchiudono uno stile di scrittura potente e diretto.

Tutti coloro che fanno parte dei racconti dell’autore sono dei “dannati” o dei falliti che trasmettono sofferenza, follia o falsa speranza e attraverso il tema gotico, Noir e cinematografico il libro prende vita trasportando il lettore in un’altra dimensione. Noi ovviamente vi consigliamo di reperire “Riscatto” disponibile sugli store digitali o in Liberia e di tuffarvi nel folle mondo di Federico Bianca.