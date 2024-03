Lo spettacolo “AMANA” - rappresentato all’interno di Equilibri Festival, il Festival Internazionale di circo contemporaneo più longevo del bolognese - racconta la tragica storia di Magò (Maria Gloria Poltronieri Borges), una ballerina professionista uccisa in Brasile a soli 26 anni, vittima di femminicidio. Uno spettacolo di teatro-danza che offre una riflessione preziosa sulla divulgazione dei principi che muovono la lotta contro la violenza sulle donne.

Equilibri Festival nasce nel 2012 da un’idea dell’Associazione culturale Arterego e al sostegno di tanti volontari che hanno permesso la sua evoluzione nel corso degli anni, tanto da prevedere una programmazione di 10 giorni nei quali si riuniscono artisti e compagnie nazionali e internazionali, con magnifici spettacoli rivolti sia ad un pubblico adulto che ai più piccoli. Nel 2022 la decisione di inserire all’interno del Festival una giornata chiamata “Magò Presente - atto artistico contro il femminicidio”, per condannare i femminicidi attraverso l’arte coinvolgendo varie realtà culturali bolognesi.

Il sogno di portare lo spettacolo "AMANA" all’interno del Festival ha dei costi molto alti e per questo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per raggiungere l’obiettivo economico di 5mila euro necessario a sostenere le spese di viaggio, di spedizione delle scenografie e le spese vive della giornata “Magò Presente”, che conta circa 40 persone che operano a livello volontario per questa nobile causa.







Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/danzando-contro-i-femminicidi-dal-brasile-all-italia-sostieni-mago-presente/