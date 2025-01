L’ODV Società di San Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale di Caltagirone vince il bando ha vinto il bando del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia per la realizzazione di progetti volti all’Invecchiamento attivo per favorire l’integrazione e l’inclusione dei cittadini anziani.

Il progetto coinvolgerà le Conferenze di Caltagirone e di Vizzini, comuni dove sono stati registrati numeri preoccupanti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione residente. Dai dati Istat del 2023 è emerso che ci sono 182,3 anziani ogni cento giovani con un indice di natalità che è passato dal 10,3 del 2003 al 7,2 del 2023 confermando la tendenza ad essere una struttura di popolazione “regressiva”. Anche nel territorio del comune di Vizzini i dati Istat del 2023 confermano la tendenza all’invecchiamento della popolazione. Nel 2023 ci sono 222,1 anziani ogni cento giovani con un indice di natalità che è passato dal 9,6 del 2002 al 6,3 del 2022.

L’obiettivo è di contribuire a dare risposte efficaci attraverso l’attuazione di specifiche azioni che puntino a considerare i “bisogni attivi” degli anziani e garantiscano sostegno, solidarietà e relazionalità.

Il progetto intende contrastare fenomeni come la solitudine, l’isolamento sociale, la lontananza dagli affetti più cari partendo da azioni di prossimità nelle aree fragili delle “periferie”, nei piccoli e medi centri. Con attività di coinvolgimento, di formazione, di aggregazione, di socializzazione, di scambi intergenerazionali si lavorerà a migliorare la consapevolezza, la comprensione reciproca e a contribuire a costruire comunità più coese. In particolare, per favorire lo scambio intergenerazionale saranno organizzati incontri con gli studenti delle varie fasce d’età coinvolgendo le scuole e i giovani della Consulta giovanile della città di Caltagirone.

Le iniziative progettuali punteranno inoltre all’alfabetizzazione digitale con l’acquisizione delle conoscenze digitali di base che permetteranno agli over 65 di rendersi il più possibile autonomi nell’uso dei dispositivi e più consapevoli dei rischi di esposizione alla rete. Tempo e spazio sarà rivolto all’adozione di corretti stili di vita grazie a corsi informativi con esperti nutrizionisti. Sono previsti anche incontri di socializzazione con la preparazione e il consumo conviviale di cibi e piatti tipici e salutari. Non mancheranno corsi di ginnastica, balli di gruppo, camminate ecologiche, perché l’attività fisica favorisce un invecchiamento attivo e allontana il rischio di malattie degenerative.

Per aiutare l’anziano a riconoscere le situazioni di rischio, come la dipendenza da gioco, e sapere cosa è meglio fare per affrontarle, sarà rivolta attenzione anche all’ uso consapevole del denaro. Inoltre, saranno veicolate corrette abitudini per evitare incidenti domestici e stradali, riducendo il rischio di cadute.

Sono previsti anche altri servizi di supporto, tutela e accoglienza che garantiranno la giusta rassicurazione sociale alle persone deboli.

Alcune iniziative punteranno a dare una nuova visione della terza e quarta età che renda gli over 65 consapevoli di essere una risorsa attiva della vita comunitaria attraverso la proposta di ricette di dolci tipici, il racconto di giochi che animavano la vita sociale dell’epoca, la riscoperta di canti della tradizione popolare e l’impegno sociale a favore della collettività e di chi ha particolari necessità.

Gli anziani potranno affiancare i volontari nell’espletamento delle iniziative delle varie associazioni per essere insieme protagonisti della cura e dell’attenzione verso l’altro. Un proposito che vuole essere da stimolo per gli over 65 a riscoprire la bellezza di essere parte attiva e integrante della società.

“Il Consiglio Centrale di Caltagirone lavora incessantemente con una serie di iniziative e progetti mirati a contrastare l’esclusione sociale e le diverse forme di marginalità. Anche attraverso questo lavoro vogliamo stare vicini a chi ha bisogno partecipando attivamente alle loro storie di vita” dichiara Mario Sortino, Coordinatore della Società di San Vincenzo De Paoli siciliana.

La Società di San Vincenzo De Paoli si dedica all’esercizio della carità, con un focus particolare sul sostegno alle persone in situazioni di vulnerabilità. Vive la fede attraverso azioni concrete di aiuto e accompagnamento.

Offre supporto personalizzato a chi si trova in momenti difficili, fornendo non solo aiuti materiali ma anche percorsi di supporto per superare le avversità. L’ approccio è basato su un rapporto diretto e personale, fondato sull’amicizia e il rispetto reciproco.