“Abbiamo sviluppato il nostro stabilimento, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, in provincia dicon la tecnologia del Cook and Chill. Prepariamo i pasti, poi vengono abbattuti e successivamente rigenerati. Questa tecnologia ci permette di essere particolarmente innovativi, ridurre notevolmente gli sprechi e migliorare l'efficienza del nostro prodotto”: Tommaso Putin , Vicepresidente di Serenissima Ristorazione, presenta le innovazioni del Gruppo.

Tommaso Putin: “Serenissima Ristorazione, esempio di innovazione”

Tommaso Putin è stato uno dei protagonisti dell'evento ‘Disegnare il futuro’ organizzato da Italia Economy presso Le Village CA Triveneto di Padova, in cui si sono radunati gli esponenti delle realtà della regione che maggiormente spiccano per la capacità di innovazione e il ruolo affidato ai giovani. Il Vicepresidente Tommaso Putin ha evidenziato come il successo di Serenissima Ristorazione sia stato possibile grazie agli investimenti in ricerca e tecnologia, con un notevole esempio rappresentato dallo stabilimento di produzione a Boara Pisani, in provincia di Padova. Quest’ultimo ha perfezionato la tecnica del cook and chill, detto anche ‘cottura a legame refrigerato’, che assicura una notevole capacità di conservazione dei prodotti alimentari, mantenendone al contempo la freschezza. Il centro di produzione di Boara Pisani è uno dei più avanzati dal punto di vista tecnologico, con un investimento di 30 milioni di euro, e rappresenta un “fiore all’occhiello” del Gruppo.

Tommaso Putin: il percorso del Vicepresidente di Serenissima Ristorazione

Tommaso Putin si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. Dopo aver acquisito esperienza nel campo del business internazionale, Tommaso Putin ha fatto il suo ingresso in Serenissima Ristorazione come CFO nel 2003. Nel 2022 è stato nominato Vicepresidente del Gruppo, a riconoscimento del suo percorso e del suo impegno. Serenissima Ristorazione conta oggi oltre 10.000 dipendenti e ha sedi in Polonia, Spagna e a New York, ed è una delle realtà più affermate nel settore della ristorazione collettiva.