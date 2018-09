Emilio Stella e Assalti Frontali con le Bestierare di Elio Germano live a Parco Schuster

Saranno Emilio Stella e Assalti Frontali con le Bestierare di Elio Germano rispettivamente l’8 e il 9 settembre a chiudere la prima stagione di Parco Schuster che, ai piedi del Patrimonio Unesco della Basilica di San Paolo Fuori Le Mura, nell’estate 2018 ha regalato per la prima volta al territorio concerti, grandi eventi, musical, spettacolo ma anche sport, benessere e un’offerta enogastronomica di qualità.

Lo spettacolo di Emilio Stella e la sua band, tra musica popolare, folk, reggae e influenze blues sarà a Parco Schuster sabato 8 settembre. Il concerto del cantautore, consolidato da musicisti di rilievo, sarà un vero e proprio show che coinvolgerà il pubblico instaurando un rapporto empatico tra chi ascolta e chi suona. Un viaggio in musica che fa ballare e riflettere, cantare e divertire.

Conosciuto nella scena indipendente romana per i suoi brani sociali ed ironici. Parla di case popolari, di vita in cantiere, di strade fatte per andare al lavoro, per raggiungere un sogno o semplicemente il mare.

Ha condiviso il palco con artisti come Cristicchi, Mannarino, Bandabardò, Baccini, Piotta, Il Muro del Canto e collabora con Er Pinto, poeta urbano. Nel 2014 il brano “Capocotta non è Kingston”, diventa virale sul web e richiama l’attenzione dei media- Studio Aperto di Italia Uno gli dedica un servizio e viene indicato da Il Messaggero.it, repubblica.it e da Il Fatto Quotidiano, come la canzone tormentone dell’estate 2014 Nel 2015 è tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani.

Rap e poesia della strada, arriveranno a Parco Schuster il 9 settembre con gli Assalti Frontali - con il il nuovo CD dal titolo “Mille Gruppi Avanzano” (Daje Forte daje / Goodfellas) - e le Bestierare la band dell'attore Elio Germano.

Con dieci dischi all’attivo, la poesia della strada degli Assalti Frontali è in attività ininterrottamente da trent’anni, dalla pietra miliare “Batti il tuo tempo”, passando per “Banditi” e “Profondo rosso”, hanno scandito il ritmo di tre decadi fino agli ultimi singoli “Piazza indipendenza” e “Fino all’alba”.

Insieme agli Assalti Frontali, sul palco di Parco Schuster il 9 settembre ci saranno anche le Bestierare con Elio Germano alla voce. "Il nostro è un rap personale" dichiarano, "libera espressione di cose da dire, lontano dai cliché. Autoprodotti e autodistribuiti da sempre, suoniamo e condividiamo palchi dove qualcuno ci cerca, creandoci in questo modo i nostri ‘tour’".

Attualmente sono fuori tre dischi: ‘Come un Animale’ e ‘Precario’, il terzo, dal titolo ‘Per uscire premi Icsilon’, è acquistabile su iTunes in formato digitale.

8 e 9 settembre 2018 - Parco Schuster Via Ostiense, Roma / Basilica di San Paolo ore 21.30