Brano che annuncia il suo secondo album da solista: “Revoluzione”

Un blues-rock contemporaneo, grezzo e pieno di pathos che ricalca lo stile di Gary Clarke jr. All’interno del pezzo la melodia del cantautorato italiano si sposa con il soul americano come solo i grandi autori avevano saputo fare prima. Il testo narra, in un mix agrodolce di emozioni la visita alla tomba del padre in occasione del ventennale della sua scomparsa. “Mi sentivo una gioia addosso come se avessi dovuto incontrarlo realmente. Con quella fregola ed il mazzo di fiori in mano mi sembrava quasi un appuntamento romantico.” Ha dichiarato l’artista commentando il brano

Paolo Miano ha già una buona carriera musicale alle spalle, il suo contributo alla ricca scena rock catanese degli anni ‘90 è evidenziato dalla sua presenza in alcune compilation dell'epoca, tra cui la celebre Lapilli, prodotta da Don Zientara. Dopo essersi preso una lunga pausa dalla scena musicale per dedicarsi alla carriera di chimico l'irrefrenabile amore per l'arte lo ha richiamato, e così ha scelto di dedicarsi al proprio percorso musicale a tempo pieno.

Nel 2013, ha pubblicato il suo primo album solista: "Kokorozashi", progetto influenzato dal pop elettro-acustico e caratterizzato da un tocco di freschezza e brio. L'album ha ricevuto molti consensi da parte della critica e del pubblico, tanto da essere ripubblicato in lingua spagnola per la Produlam Records, un'etichetta basca di prestigio. La collaborazione ha portato anche ad un tour in diverse città iberiche.

Successivamente nasce “Chrome Sky", un duo insieme al polistrumentista Mario Ferrarese, col quale pubblica due album ed un EP.

L'incontro con la Dcave Records e con il musicista e produttore Daniele Grasso (Basile, Afterhours, Twilight Singer; RadioSabir etc.) conduce Paolo Miano alla firma di un nuovo contratto per la pubblicazione del suo prossimo album solista. Questa volta orientato ai generi afroamericani come: blues, soul e funk in una visione contemporanea. Questo nuovo percorso artistico rappresenta un'importante svolta nella carriera di Paolo Miano, evidenziando la sua continua voglia di sperimentare e di esplorare.

