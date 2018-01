Autori indie: cosa cambia su Indiependent Way per bollini e professionisti

In arrivo novità per i bollini IWay e per i professionisti che aderiranno al portale. Da oggi cambia qualcosa, sia sotto l’aspetto formale che sotto l’aspetto sostanziale.



I bollini IWay sono la prima novità

Non giriamoci troppo attorno, la vera novità dei bollini IWay è economica. Infatti in prospettiva di ulteriori sviluppi i bollini saranno rilasciati a titolo completamente gratuito. Ma perché? Per spiegarlo dobbiamo passare attraverso un’altra tra le novità presentate oggi.

E andiamo dunque in ordine.

Nuovi bollini IWay per le traduzioni

Come forse non tutti sanno lo scopo di Indiependent Way è quello di portare il self a un livello più elevato. Per fare questo passiamo attraverso una libreria indie al 100%, la prima in Italia. Questo però non significa che ci saranno solo libri italiani. Sono infatti previste sezioni dello store per i libri stranieri tradotti in italiano e per i libri italiani tradotti in altre lingue. Questa eventualità prevede che anche la traduzione professionale venga evidenziata, e questa evidenza la vogliamo dare con un nuovo bollino legato alle traduzioni.