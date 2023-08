Nelle operazioni di restauro, spesso capita di trovare cose interessanti, è successo al chitarrista/produttore Marco Pernice. Ritrovando vecchie produzioni electro/chillout, si rende conto all'ascolto che suonano meglio oggi di anni fa, in linea con i suoni attuali e con chitarre elettriche dal virtuosismo futurista. Decide perciò di rimasterizzare il tutto e pubblicare un nuovo ep: WALKING WITH THE DEVIL.

Il perché di questo titolo apparentemente inquietante? La risposta ce la fornisce l' autore, spiegando di voler esorcizare il malessere collettivo quotidiano con i mezzi a lui più congeniali, chitarre elettriche funamboliche e suoni all' avanguardia.

Un sound non per tutti, ma per molti, atmosfere e ritmi sognanti si alternano a momenti di tensione elettrica da non sottovalutare.

Tra le anticipazioni menzioniamo un singolo strumentale per settembre 2023, e l'imminente ritorno live del chitarrista che promette performance infiammate....vedremo...

Non vi resta che ascoltare per trarre le vostre conclusioni....



Link artista: https://linktr.ee/marcopernicemusic

Link Ep: https://songwhip.com/marco-pernice/walking-with-the-devil



di Gianni Verna