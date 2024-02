Russell Crowe, il celebre attore premio Oscar noto per il suo indimenticabile ruolo ne "Il gladiatore" diretto da Ridley Scott, ha fatto un ingresso trionfale sul palco dell'Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024.

La sua presenza ha aggiunto un tocco internazionale di prestigio all'evento.

Crowe, accompagnato dalla sua band, i The Gentlemen Barbers, ha eseguito il loro ultimo singolo, "Let the Light Shine", regalando al pubblico presente e ai telespettatori un momento musicale emozionante.

Durante la conversazione con Amadeus, il conduttore del Festival, l'attenzione è inevitabilmente tornata a uno dei film più iconici di Crowe, "Il gladiatore".

L'attore ha entusiasmato gli spettatori dell'Ariston pronunciando in italiano la celebre battuta di Massimo Decimo Meridio: "Al mio segnale, scatenate l'inferno".

Curiosità cinematografica:

Il riferimento a "Il gladiatore" è stato un omaggio al capolavoro cinematografico che ha regalato a Russell Crowe il premio Oscar nel 2001.



Crowe ha dimostrato la sua versatilità non solo come attore ma anche come musicista esibendosi con la sua band sul palco di Sanremo.



La sua partecipazione ha aggiunto un tocco di glamour internazionale al Festival, confermando la sua popolarità a livello mondiale.