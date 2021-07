Sarà lo scrittore e regista Maximo De Marco, attivista LGBT+, art director di importanti personaggi dello spettacolo, come la Pop Star Boy George fino alla regina della pop music mondiale Madonna! , il Referente del Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale che lavorerà per valutare le città dell'Abruzzo in cui presentare le liste del partito alle prossime amministrative nei comuni della Regione Abruzzo. De Marco è Presidente dell’European Gay Network di Barcellona e International Art Director dell’UNESCO, è stato imprenditore e cantante, ed ha accettato la sfida dal mondo della politica, iniziando dalla sua regione con l’obiettivo di lavorare per una Regione Abruzzo più inclusiva.

Una Regione che ha delle potenzialità infinite, ma che può fare davvero di più aprendosi al turismo nazionale e internazionale ad esempio e perché no alle comunità LGBT+ che anche sul nostro territorio sono presenti attive e chiedono i loro diritti. Abbiamo aspettato e delegato per troppo tempo – continua Maximo de Marco – adesso è l’ora di scendere in campo da protagonisti e insieme ce la possiamo fare. Questo è il momento che aspettavamo da sempre la fondazione di un Partito attraverso il quale far valere i nostri diritti come liberi cittadini e libere cittadine. L’Abruzzo ha bisogno di questa nuova forza politica, che dia finalmente voce a chi non ne ha, dunque mi rivolgo a tutta la comunita’ LGBT+ qui in Abruzzo, alle donne e ai giovani, di aderire a questo nuovo partito e aiutarci a riscrivere la storia.



Negli anni – afferma Fabrizio Marrazzo portavoce nazionale di Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale - abbiamo tentato, prima di esprimere il nostro voto, di far comprendere alle forze politiche quali fossero le principali emergenze socio-economiche avvertite dalla comunità LGBT+, ma abbiamo trovato interlocutori che non sono stati in grado di sostenerci. Vogliamo oggi poter fare la differenza e tutelare e rappresentare in prima persona le nostre aspirazioni, le nostre idee e i nostri valori, per realizzare un Paese moderno, inclusivo, solidale, ambientalista e liberale, anche insieme a chi LGBT+ non è. La nostra comunità rappresenta il 15% e non ha alcuna rappresentanza istituzionale che possa incidere.

www.partito.gay