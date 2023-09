È in uscita l’8 settembre con INRI Classic la nuova opera della cantautrice italo-finlandese e interprete di Mantra più affermata in Italia

Una fusione tra sound pop contemporaneo e le sonorità trascendenti dei Mantra: questo è “Babaji”, l’ultimo singolo della cantautrice italo-finlandese Thea Crudi, in uscita l’8 settembre con INRI Classic e distribuito su tutte le principali piattaforme digitali (qui link su Spotify).

L’opera è un omaggio alla saggezza di Babaji, maestro eterno che dimora sull’Himalaya e fonte di ispirazione artistica anche per George Harrison, i Beatles, Steve Jobs, Paramahansa Yogananda e i Supertramp.

Prendendo spunto dalle sue radici finlandesi, insieme all’arrangiatore e coautore Cristian Bonato, Thea Crudi sceglie di armonizzare i Mantra in Sanscrito alla musica nordica, alle sonorità elettroniche, attraverso richiami al genere New Classic, con la presenza di archi e arrangiamenti raffinati, che si intessono in un insieme fresco, innovativo e coinvolgente.

«Durante il primo lockdown, quando facevo le dirette dalla mia pagina Instagram ogni sera, centinaia di persone mi hanno seguita e hanno apprezzato questi momenti di pura spiritualità in un periodo di estrema instabilità sociale», racconta l’artista.

«In quei mesi ho creato un nuovo brano ispirato a una nuova prospettiva della musica spirituale, in una visione di abbraccio e unione con il linguaggio musicale contemporaneo, per arrivare a più persone possibili, non necessariamente legate in prima battuta allo Yoga. Nasce così Babaji, un tributo all’energia trascendente che pervade il nostro universo e alle ispirazioni che possono scaturire da essa, di cui abbiamo tanto bisogno in questi tempi».

Il singolo è accompagnato dal videoclip, realizzato insieme a Giovani Elettrici Film e Gloria Mancini, che evoca dimensioni oniriche di un viaggio in se stessi in grado di liberare dalle catene interiori.

Thea Crudi interpreterà il brano dal vivo in occasione dell’evento Wanderlust il 23 e 24 settembre al Parco City Life di Milano e il 30 settembre al Parco degli Acquedotti di Roma.

A PROPOSITO DI THEA CRUDI

Thea Crudi è una cantante spirituale e scrittrice italo-finlandese con formazione jazzistica internazionale. Considerata la cantante di Mantra più affermata in Italia, da oltre dieci anni diffonde il potere terapeutico e spirituale dei Mantra in sanscrito attraverso seminari, ritiri e concerti spirituali.

Il suo stile raffinato si ispira alle sonorità del Nord Europa, in una fusione tra la contemporaneità pop attuale e il significato dei Veda, approfondito nel corso della sua carriera. Attraverso le sue molteplici esperienze tra Stati Uniti d’America, Egitto, India e Indonesia, ha colto stimoli musicali e intellettuali che hanno contribuito a definire l’unicità del suo stile.

Nel corso degli anni, si è esibita con grandi maestri e artisti di fama internazionale. Tra le sue collaborazioni, anche il brand di moda Vivienne Westwood per concerti spirituali a New York, Los Angeles, Londra, Parigi e Milano. La sua musica è stata scelta come colonna sonora dei film “Il Fascino dell’Impossibile” di Silvano Agosti (2015) e “Choose Love” di Thomas Torelli (2018).

Thea Crudi è autrice del libro “La Conoscenza Spirituale dello Yoga” (OM Edizioni, 2020) e ha scritto articoli per riviste olistiche nazionali e mensili di medicina alternativa.