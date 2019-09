Regno Unito Un gesto d'amore contro l'omofobia religiosa

Nel Regno Unito, e più precisamente nella città di Chester, capoluogo della contea di Cheshire (Galles), una giovane coppia di ragazzi ha sfidato con un gesto d'amore un gruppo di omofobi.

Tutto è nato dopo che il teatro cittadino ha messo in programmazione il musical "The Rocky Horror Show".

Lo spettacolo è stato contestato da un gruppo locale di credenti, appartenenti alla Chiesa Evangelica Protestante del Tabernacolo di Sion, che hanno pensato bene di mettersi davanti al teatro dove va in scena lo spettacolo mostrando cartelli e gridando citazioni dalla Bibbia, per protestare per i temi in esso contenuti: omosessualità, transgeder, libero amore...

Possibile che nel 2019 si possano ancora organizzare manifestazioni simili? Pare di sì. I media locali ne hanno parlato, la notizia ha fatto scalpore e alcuni membri della comunità LGBT hanno deciso di rispondere ai manifestanti con il bacio, mostrato nella foto.