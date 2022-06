La Q2 del GP della Catalogna sul circuito di Barcellona ha confermato, in parte, quanto si è visto nelle libere del venerdì. Così, nessuna sorpresa se il miglior tempo, con 1:38.742, lo ha realizzato Aleix Espargaro su Aprilia e nessuna sorpresa se dietro di lui, a soli 31 millesimi, troviamo la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Invece, oggi ha stupito Fabio Quartararo, fresco del rinnovo con il team ufficiale Yamaha, che partirà dalla terza casella della prima fila con appena 2 decimi di distacco dai primi.

Quarto tempo per la Pramac di Johann Zarco, che ha preceduto di poco un sorprendente Fabio Di Giannantonio (team Gresini) che, dopo aver conquistato la pole nello scorso GP del Mugello, si conferma anche in Spagna. Male, invece, il suo compagno di squadra, Enea Bastianini che in Q1 non è andato oltre il quarto tempo, così domni partirà dal fondo del gruppo. A fianco di Di Giannantonio, con il sesto tempo, troviamo Jorge Martin con l'altra Pramac.

Questo l'elenco dei piloti nelle prime 10 posizioni della griglia di partenza del GP della Catalogna che prenderà il via domenica alle ore14:



01. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 1:38.742

02. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.031

03. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.217

04. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.285

05. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) + 0.357

06. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.400

07. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.403

08. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.655

09. Luca Marini (Mooney VR46 Racing) + 0.709

10. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 0.735