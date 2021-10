La qualità dei contenuti trasmessi da International Blog Web Tv, la tv online del sito creato da Giulio Strocchi, sta crescendo velocemente.



La scorsa settimana tra gli ospiti sono arrivati la cantante Greta Portacci e l'influencer Mirko Evangelisti. Mercoledì 6 ottobre, invece, la trasmissione "Casa Vanessa" ospiterà il cantante Frank Julian, un ragazzo che ha fatto della sua passione, la musica, un percorso pieno di emozione.



La trasmissione sarà condotta da Vanessa Radosti, blogger di International Blog nonché speaker radiofonica di radio Wi-Fi. Il programma sarà visibile in diretta streaming sulle pagine Facebook, Twitch, Instagram ed Youtube di International Web Tv. Inoltre, tutti gli show di International Web Tv possono essere ascoltati sul sito di Radio Wi-Fi Official. La regia video dei programmi è curata dal fotografo e fotoreporter Daniele Ugoni.



Molto atteso anche lo show di giovedì 7 ottobre, ovvero "Musica Senza Limite Live", trasmissione condotta da Piero Palermo (proprietario di Radio Wi-Fi Official): come ospite sarà presente la cantante Carolina Marquez. Icona della dance anni '90, Carolina Marquez riscuote un notevole successo in Italia e non solo... Come se non bastasse, è anche molto seguita sui social.



www.internationalblog.eu/webtv/