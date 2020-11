Qualifiche complicate quelle di sabato per la MotoGP a Valencia, sul circuito Ricardo Tormo, a causa delle condizioni meteo che hanno reso la pista bagnata (molto) in alcuni tratti, mentre in altri in parte asciutta o in parte umida. Pertanto, è stato difficile per i piloti, azzeccare la configurazione migliore dei pneumatici da utilizzare per ottenere il miglior tempo.

Dalla Q1, questo sabato sono approdati in Q2 il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) e il solito Johann Zarco (Esponsorama Racing), che sembra aver adottato questo percorso di accesso come strategia, considerando il numero di volte di cui è stato protagonista in questa stagione.

Entrambe le ultime due sessioni di qualifica sono state caratterizzate dalle stesse condizioni di pista, con i tempi che pertanto ne hanno risentito.

Per questo, Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing), che ha conquistato la prima casella della prima fila sulla griglia di partenza, non è andato al di là di un 1:40.434, davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla Honda LCR di Takaaki Nakagami che, scivolato negli ultimi minuti, non ha potuto cercare di conservare la pole che aveva ottenuto con il miglior tempo ad inizio sessione.

In seconda fila, seguono Zarco, fermato all'ultimo da una bandiera gialla per la caduta di Nakagami mentre stava per far registrare il miglior tempo di giornata, che precede l'altra Suzuki di Mir e la Pramac di Miller da cui, su queste condizioni di pista, era lecito attendere qualcosa in più.

Quartararo, di cui si può dire tutto ma non che ami correre sul bagnato, ha fatto registrare il penultimo tempo di sessione, migliore solo di quello del Ducatista Dovizioso, oggi dodicesimo.

Quart'ultimo tempo a 2 secondi da Espargaro quello di Valentino Rossi, comunque ampiamento giustificato per aver ripreso a gareggiare solo oggi dopo il fermo forzato causa Covid, che non è andato al di là della Q1. Vinales, partirà invece dalla pit lane per aver dovuto cambiare il motore alla sua M1. Già fini d'ora si prospetta una giornataccia per la Yamaha.

La gara prenderà il via domenica, alle ore 14.