Dalle parole ai fatti . Insieme per il benessere degli animali . Azione congiunta del Laboratorio Verde Roma Capitale e GADIT Guardie Ambientali d'Italia odv sez Roma Mare per salvare un pappagallo chiuso in gabbia e abbandonato sul balcone da almeno 7 gg . I proprietari sono partiti improvvisamente e , probabilmente, non avrebbero fatto ritorno prima di settembre! Un

grazie al celere e impeccabile intervento dei Vigili del fuoco . Un ringraziamento speciale a chi non si è girato dall’altra parte e ci ha chiamato mostrando un’attenzione speciale per il piccolo imprigionato e a Luca e ai suoi bimbi che ci hanno aperto la loro casa permettendo di svolgere il

salvataggio in sicurezza .

L'estate non da il diritto agli abbandoni.