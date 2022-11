L'attesa di un figlio poi il lieto evento, un susseguirsi di emozioni, sconvolgimenti, una vita che cambia profondamente tra alti e bassi. Ma anche i sogni, le aspettative e la speranza, una routine che va formandosi giorno dopo giorno.

Quotidianità spazzata via da una frana, Casamicciola viene travolta nelle prime ore del mattino, la Natura travolge tutto ma una madre ha l'istinto di andare ad abbracciare suo figlio, per proteggerlo dal male, per cercare di salvarlo, purtroppo invano.

L'amore però resiste a tutto, anche alla vita stessa, si esprimerà in un'altra esistenza o forse anche sotto altra forma.