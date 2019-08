L'importanza dei colori per l'identità del tuo marchio

Il colore conta molto quando si tratta dell'identità del marchio, ed è qui che entra in gioco il Pantone Matching System (PMS) nelle strategie di branding e promozionali. In questo post, parleremo di come è possibile utilizzare i colori PMS nella tua azienda.

Perché i colori Pantone PMS contano

Che cos'è Pantone PMS? Nel 1963, la società Pantone ha creato il Pantone Matching System, uno strumento estremamente utile per la grafica, in particolare nel settore della stampa. Ora è lo standard per l'uso nei materiali di marketing. Offrono combinazioni di colori rilevanti per il mercato a seconda del tipo di attività che possiedi.

Ogni colore ha un numero di identificazione che consente l'adeguata corrispondenza con una tonalità di colore specifica. Puoi assicurarti che la stampante che crea i tuoi biglietti da visita abbia lo stesso colore che stai utilizzando per la progettazione del tuo sito web. Ciò significa che i clienti possono associare specifiche combinazioni di colori al tuo marchio, permettendoti di distinguerti in un mercato affollato.

Quali colori associ immediatamente a Target? Il rosso e il bianco si aprono immediatamente nella tua testa. Pensa al loro concorrente Walmart. Viene in mente una combinazione di colori completamente diversa. Hai due grandi rivenditori nello stesso spazio con combinazioni di colori che rendono impossibile confondere l'uno con l'altro.

Il PMS consente inoltre alle aziende di avere una combinazione di colori coerente per tutti i loro sforzi di promozione e branding. Ciò suonerà vero indipendentemente dal tipo di garanzia che producono poiché il PMS assicura che tutti i materiali con lo stesso colore Pantone corrispondano.

Comprensione delle tendenze del colore

È importante scegliere i colori che si legano all'immagine che stai vendendo. Ecco un riassunto di ciò che alcuni colori comuni implicano quando si tratta di marketing.

Rosso: l'uso del rosso implica eccitazione, volontà di rischiare e mettersi in gioco. È forte e frontale, che richiede la tua attenzione

Arancione: un segnale di giovinezza e rinvigorimento. È divertente e giocoso, il non prendersi troppo sul serio

Blu: inteso a trasmettere un senso di pace e tranquillità. Ti mostra stabilità in un mondo incerto

Verde: mostra la tua preoccupazione per l'ambiente che ti circonda. Può anche essere usato per indicare quanto può essere redditizio accedere a un'azienda per potenziali clienti

Giallo: trasmette luminosità e positività. Mette a proprio agio il raggiungere i servizi di un'azienda

Nero: destinato ad attirare un pubblico attratto da cose moderne e sofisticate

Bianco: destinato a sentirsi fresco e pulito, un segno di integrità

Viola: mette in mostra il lusso e dà la sensazione di essere alla presenza della famiglia reale

Scopri tutto ciò che puoi dietro la psicologia dei colori che stai considerando per il tuo marchio. Non vuoi inviare un messaggio fuori linea con i valori fondamentali della tua azienda.

Applicazione dei colori PMS Pantone alla tua azienda

Quanto sono coordinati i colori dei materiali di marketing per la tua azienda? Una mancanza di unità in questo settore impedisce ai potenziali clienti di distinguere la tua azienda dai concorrenti.

Cosa vuoi che i clienti sentano quando guardano i colori del tuo logo? Questa è una ragione essenziale per capire perché dovresti usare determinati colori. Ciò è particolarmente importante quando cerchi di combinare colori diversi nel tuo schema di personalizzazione.

Non confondere il simbolismo universale in determinati colori con la psicologia alla base del loro uso nel marketing. Ciò crea confusione e finisce per confondere il messaggio che stai cercando di inviare. L'uso della psicologia come base può eliminare dibattiti infiniti tra i membri del team che ottengono diverse impressioni dai colori a seconda delle loro associazioni con loro.

Usa Pantone PMS a tuo vantaggio

Poni al tuo team di marketing le seguenti domande prima di scegliere una combinazione di colori.

- Cosa dovrebbe rappresentare il tuo marchio per i consumatori?

- Quali colori funzionano meglio insieme per inviare il messaggio desiderato?

- Quali colori raccontano in modo più efficace la storia della tua azienda?

- Quali colori funzionano meglio per attirare il tuo cliente finale?

- Quanto ti separa dagli altri concorrenti?



Le risposte a queste domande dovrebbero fornire chiarezza alla selezione finale. Sarebbe utile se cercassi anche ciò che manca agli altri nel tuo settore. Hai optato per qualcosa che aiuterà il tuo pubblico a comprare da te invece di un'azienda contraria?



Con il contributo di Personalizzatela Franchising