Venerdì 28 aprile alle ore 10.00 Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino presenteranno alla scuola Nicola Romeo a Sant’Antimo il libro-fumetto: L’uomo elastico.

L’Uomo Elastico ha girato l’Italia con un tour di presentazioni da Sud al Nord: tra le tappe più importanti, la Dimora del Confino di Cesare Pavese, a Brancaleone, in Calabria, e Venezia, durante il Festival del Cinema, dove il libro è stato presentato durante il talk show ” Il Salotto delle Celebrità”, nelle trasmissioni TV Mattina Live (Canale8) Studio Mattina (Canale 9), Fatti e Storie da raccontare (Sky), Non Solo Storie New Radio Network. Tra le ultime presentazioni alla libreria “Io ci sto”, al Vomero (Napoli).

L’Uomo Elastico è tratto dal cortometraggio ” Elastic Heart” diretto dal regista e sceneggiatore Giuseppe Cossentino, in concorso al David Di Donatello 2023. Il cortometraggio è vincitore di diversi riconoscimenti, come due Oscar del Web e migliore sceneggiatura e miglior trailer, nonché tra i 10 miglior pitch Trailer al Trailers Film Fest 2020.

La storia di Nunzio Bellino ha avuto l’attenzione dei media nazionali e internazionali e di Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele su Rai 1, che lo consacrato simbolo italiano antibullismo e delle patologie rare.

Dialogheranno con gli autori Francesca Beneduce, giornalista e criminologa ed Edda Cioffi, psicologa- psicoterapeuta e docente.

Modera il giornalista Giuseppe Nappa.

Intervengono il Sindaco Avv.Massimo Buonanno e gli assessori Alessandra Vergara, Carolina Brunaccini e Maria Di Giuseppe. Durante la presentazione sarà proiettato anche il corto interpretato dallo stesso Bellino scritto e diretto da Giuseppe Cossentino già Oscar italiano del web.

La manifestazione ha avuto il patrocinio morale del Comune di Sant’Antimo.