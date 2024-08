Grana Osimhen, Corsera: "Napoli vuole mandarlo al Chelsea, lui ha in testa solo il Psg"

Osimhen ha in testa solo il Psg: affare sempre più complicato. A scrivere dell'attaccante nigeriano è l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Mancano dodici giorni all’inizio del campionato e della stagione più lunga e maledettamente scivolosa del calcio: arriveranno sempre più partite e ci sarà sempre meno tempo per allenarsi. Agosto è un mese caldissimo in tutti i sensi e solo le medaglie olimpiche hanno un po’ distratto i tifosi, ma nei ritiri si sbuffa e le società fremono. Troppi esuberi e rose incomplete.

Il Napoli lavora duro e ha perso la prima partita contro gli spagnoli del Girona. Conte freme aspettando Lukaku. Per adesso gioca con Raspadori centravanti e tiene fuori Osimhen il cui futuro è sempre un intrigo. Al Napoli piacerebbe mandarlo al Chelsea scambiandolo con Romelu, ma lui ha in testa solo il Psg: i francesi però se la stanno prendendo comoda. Troppo".



Gilmour e Brescianini hanno detto sì a Manna: ecco perchè Conte li vuole

Il Napoli è al lavoro per chiudere alcune operazioni in uscita, così da permettere di affondare il colpo per gli obiettivi in entrata. Lo ribadisce l'edizione odierna di Repubblica, che parla del possibile addio di Walid Cheddira e Gianluca Gaetano: "Le cessioni consentirebbero al Napoli quantomeno di sbloccare uno dei due centrocampisti, necessari ad Antonio Conte: Gilmour e Brescianini restano entrambi in stand-by, ma hanno già detto sì al ds Giovanni Manna.

L'allenatore li ritiene preziosi anche perché il suo Napoli ha bisogno di alternative di un certo livello: offrono varianti per consentire al condottiero azzurro di adottare pure il 3-5-2 in alcune partite (oppure in corso d'opera) e ripristinare la mediana a tre, marchio di fabbrica consolidato del Napoli dell'ultimo periodo".



Chiesa, clamorosa voce da Torino: possibile scambio con Frattesi

Il futuro di Federico Chiesa resta tema caldissimo, con la Juventus che continua a cercare una soluzione in uscita per lui, come spiegato nelle scorse ore da Thiago Motta: "Dietro la sua esclusione ci sono ragioni di mercato: sia per lui che per gli altri che sono rimasti a Torino, tranne che Fabio Miretti che in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Abbiamo dei giocatori forti, bravi e che sono abituati a giocare con continuità. La società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni e loro devono cercare delle soluzioni nel più breve tempo per il bene loro, della squadra e quello di tutti".

L'ipotesi Inter nello scambio con Frattesi

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile scambio con Giacomo Raspadori del Napoli, ma la pista non è decollata per ora. E così, per Tuttosport, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile scambio con l'Inter che coinvolgerebbe Davide Frattesi. Un'operazione tutta da impostare che prevederebbe anche un conguaglio in favore dell'Inter, ma intanto l'idea è venuta fuori nelle menti dei protagonisti.



Infortunio per Scamacca, il comunicato dell'Atalanta: l'intervento nel pomeriggio

L'Atalanta ha diramato un comunicato in merito al brutto infortunio rimediato nella giornata di ieri da Gianluca Scamacca in occasione del test amichevole contro il Parma: "Dopo consulto clinico-specialistico da parte del Prof. Pierpaolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, Gianluca Scamacca è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Già nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, il calciatore sarà sottoposto ad intervento artroscopico da parte dello stesso Prof. Mariani.



Da Milano confermano: Atalanta su Simeone, piace a D'Amico

Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Napoli. Lo scrive su X l'esperto di mercato Niccolò Schira, che parla di una nuova pista per il Cholito: "E' stato proposto all'Atalanta come possibile sostituto di Scamacca. Tony D’Amico conosce e apprezza Cholito fin dai tempi di Verona".



Lukaku vuole solo Napoli: ha rifiutato ogni altra destinazione

Lukaku attende il Napoli, che deve probabilmente provare a ricucire i rapporti col club francese per provare a risolvere questo intrigo dei centravanti. Questo è quanto scrive sul mercato del club partenopeo l'edizione odierna di Repubblica: "Lukaku, al momento, ha rifiutato tutte le possibili destinazioni perché vuole la maglia azzurra, ma attende un segnale concreto, possibilmente già questa settimana.

Il club azzurro deve accelerare sulla cessione di Victor Osimhen che ha un accordo con il Psg. È fondamentale, dunque, riallacciare i rapporti con i parigini per provare ad imbastire una trattativa" si legge sul quotidiano.