Cos'è il colesterolo e qual è l'alimentazione giusta da seguire per controllarne i livelli nel sangue

Chi non ha mai sentito parlare di come il consumo di cibi ricchi di grassi possa contribuire all’aumento dei livelli di colesterolo?

Questa affermazione è stata smentita da tantissimi nutrizionisti, che ci mettono però in guardia dal consumo di altri cibi potenzialmente pericolosi che causano una produzione eccessiva di colesterolo "cattivo" da parte dell’organismo.

I cibi da evitare sono quelli "raffinati", come pasta, riso bianco e derivati della farina bianca, quelli ricchi di zucchero e le bevande alcoliche, in modo particolare i superalcolici.

Invece, è consigliabile far uso di cibi ricchi di omega-3, come il pesce, di omega-6, olio, di antiossidanti, come cioccolato e tè verde, di beta-glucani, come l’avena e l’orzo.

Sono utili a combattere il colesterolo cattivo anche i Cibi ricchi di fibre e steroli vegetali, legumi e verdura, quelli a base di vitamina C e di vitamina E, mandorle, semi, peperoncino in polvere...