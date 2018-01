Petit Paysan, finalmente disponibile il trailer italiano

È finalmente disponibile il trailer italiano di Petit Paysan, film presentato al Festival di Cannes 2017, candidato agli European Film Awards, pluripremiato al Festival di Cinema di Angouleme e insignito della Foglia d'Oro al France Odeon.

Il film, che ha riscosso un enorme successo in Francia dove ha incassato quasi 4 milioni e vanta una colonna sonora realizzata da Myd, produttore del primo album di Brodinski Brava e autore di tre brani dell'album di Theophilus London Vibe fra cui "Can't Stop" con Kanye West, uscirà nelle sale italiane a partire da giovedì 15 marzo 2018.







Il film, diretto da Hubert Charuel e che vede Swann Arlaud nel ruolo del protagonista, narra la storia del giovane Pierre, allevatore di mucche da latte, legato anima e corpo alla sua terra e ai suoi animali.

Il futuro dell'azienda familiare però è messo in pericolo quando in Francia si diffonde che mette a rischio il suo allevamento. Il protagonista sarà trascinato in un vortice di colpe e speranze da cui sarà sempre più difficile uscire, spingendolo sino ai limiti estremi della legalità pur di salvare i suoi amati animali.