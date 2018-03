Costituiti i gruppi parlamentari alla Camera e al Senato

Si sono costituiti i gruppi parlamentari di Camera e Senato. Nulla da segnalare di particolare per quanto riguarda i vari gruppi, ad esclusione di quello del Pd che ha eletto due presidenti che sono espressione delle divisioni in quel partito. Così, alla Camera è stato eletto Delrio, mentre al Senato, dovè è presente Renzi, è stato eletto il renzianissimo Marcucci.

Pertanto, qualunque eventuale accordo che il Pd dovesse fare per far partire un governo, questo sarebbe comunque alla mercé delle trame politiche dei renziani che, come hanno dimostrato in passato le vicende di Prodi e Letta, non hanno certo problemi ad impallinare un loro rappresentante, figuriamoci quello di altri partiti!

Tra i deputati in attesa di costituire un gruppo, quelli appartenenti a Liberi e Uguali, in attesa di una deroga che consenta loro di costituire un gruppo autonomo nonostante siano 14 alla Camera e 4 al Senato i parlamentari eletti, mentre il numero minimo è rispettivamente 20 e 10.

A non avere un proprio gruppo i parlamentari di Noi con l’Italia, +Europa, Civica popolare ed i fuoriusciti del M5S.

CAMERA

Gruppo Movimento 5 Stelle

222 iscritti

Presidente: Grillo

Vice Presidente vicario: Castelli

Vice Presidenti: Brescia, Silvestri, Spadoni, Zolezzi

Segretari: Cancelleri, Del Grosso, D'uva

Tesoriere: Battelli

Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente

104 iscritti

Presidente: Gelmini

Gruppo Lega-Salvini Premier

125 iscritti

Presidente: Giorgetti

Vice Presidente vicario: Molteni

Tesoriere: Garavaglia

Gruppo Partito Democratico

111 iscritti

Presidente: Delrio

Gruppo Fratelli d'Italia

32 iscritti

Presidente: Rampelli

Gruppo Misto

36 iscritti

36 Deputati non iscritti ad alcuna componente

SENATO

Gruppo Movimento 5 Stelle

Presidente: Toninelli

Vice Presidente vicario: Crimi

Vice Presidenti: Moronese, Patuanelli, Perilli, Pesco

Segretari: Castaldi, Puglia, Santangelo

Tesoriere: Catalfo

Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente

Presidente: Bernini

Gruppo Lega-Salvini Premier

Presidente: Centinaio

Vice Presidente vicario: Candiani

Vice Presidenti: Stefani, Solinas, Borgonzoni

Tesoriere: Borghesi

Gruppo Partito Democratico

Presidente: Marcucci

Gruppo Fratelli d'Italia

Presidente: Bertacco

Gruppo Misto

Presidente: De Petris

Vice Presidenti: Buccarella, Nencini

Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

Presidente: Unterberger