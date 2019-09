SMART CITY NOW riparte da MIND (con uno sguardo a Milano-Cortina 2026)

Numerose novità per la terza edizione di Smart City Now – Conference & Expo, l’evento organizzato dal Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia, in collaborazione con Innovability dedicato ai temi dell'innovazione urbana. La Conference & Expo avrà una nuova sede a MIND – Milano Innovation District, nell’area che ha ospitato Expo 2015 e che si sta trasformando in un distretto della scienza, del sapere e dell’innovazione d’eccellenza, diventando un vero e proprio laboratorio per le Smart Cities del futuro. Qui, il 26 settembre, aziende e pubbliche amministrazioni lombarde si confronteranno sugli scenari della futura città urbana e metropolitana. Il Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia, da sempre modello di riferimento a livello europeo per l’implementazione di soluzioni tecnologiche e gestione integrata di sistemi su scala urbana e metropolitana, diventa apripista nel promuovere una visione che pone il cittadino e i servizi pubblici al centro di una città realmente intelligente. L’evento verterà su importanti “Hot Topics” quali mobilità, reti, sicurezza ed energia.

"Abbiamo parlato per tanti anni di smart cities riferendoci ai problemi delle grandi città internazionali. In realtà in Italia, i principali problemi da risolvere riguardano centri di piccole e medie dimensioni e la loro capacità di restare attrattivi garantendo servizi ai cittadini paragonabili a quelli dei grandi centri urbani. Questo riguarda soprattutto la sanità, l'educazione e il lavoro, in particolare quello ad alto valore di competenze. Le tecnologie possono portare soluzioni capaci di garantire l'erogazione di servizi sanitari e scolastici di eccellenza e promuovere l'utilizzo di strumenti di smart working di nuova generazione. E' questa la strada da seguire se si vuole affrontare il tema Smart City contestualizzato alla situazione italiana e alle reali esigenze dei nostri cittadini." Queste le considerazioni di Stefano Pileri, Presidente della Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia, alla vigilia della manifestazione.

Nel fitto programma della giornata saranno affrontate tematiche sulla mobilità sostenibile in Lombardia e sulle nuove opportunità offerte dalle reti mobili 5G per uno sviluppo urbano sempre più intelligenti in settori chiave quali la mobilità, energia, gestione delle emergenze e salute. Anche la sicurezza del cittadino e il monitoraggio del territorio necessitano di tecnologie innovative – quali l’Intelligenza Artificiale, i Big Data, il riconoscimento facciale e di targhe – una trasformazione urbana ormai sempre più necessaria e di cui si avranno le testimonianze di rappresentanti di alcune amministrazioni comunali lombarde.

Smart City Now guarda al futuro e alle trasformazioni tecnologiche di una Lombardia protagonista delle prossime Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026. Nasce, all’interno dell’evento, #WinterTECH 5G, il primo incontro annuale sulle tecnologie digitali emergenti rivolto agli operatori delle località coinvolte nell’organizzazione della prima Olimpiade Invernale 5G dove sport, territori e persone sperimenteranno le tecnologie digitali più innovative. In questa nuova sessione speciale si discuterà come le tecnologie digitali AI, IoT, 5G, Ultrabroadband, Blockchain, AR/VR possono servire per trasformare le nostre città in “smart village” e “smart land” ed essere in grado di accogliere sportivi e un pubblico che, nel 2026, sarà sempre più “nativo” digitale. Queste olimpiadi saranno inoltre una forte occasione per favorire processi di Open Innovation tra organizzatori, fornitori, pubbliche amministrazioni e startup. WinterTECH 5G si candida a diventare l’appuntamento dove creare un sistema virtuoso e premiante per tutti gli stakeholder che dovranno prepararsi a questo importante evento e creare i futuri “smart landscape” digitali.

26 settembre 2019 | Smart City Now 2019 – Conference& Expo

MIND | Milano Innovation District | Cascina Triulza



Per informazioni e registrazioni: www.smartcitynow.it/

