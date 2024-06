Il TOP Club Show Dinner è entusiasta di annunciare l'arrivo di una grande serata: il "We Love 2000 Party". Per la prima volta a Rimini, questa straordinaria celebrazione degli anni 2000 promette di essere un evento che farà rivivere i momenti più belli degli inizi del nuovo millennio. La data da mettere in agenda è il 21 giugno.

Il party inizierà alle ore 21.00 con una cena servita che offrirà al cliente la possibilità di scegliere tra un menù di carne o di pesce, entrambi rinnovati con nuove prelibatezze culinarie. In alternativa, sarà possibile optare per un ricco buffet che soddisferà anche i palati più esigenti. Durante lo show dinner, il pubblico sarà incantato da straordinarie esibizioni che includeranno ballerini di alto livello, show emozionanti e la musica coinvolgente di Giò Brunetti. Le scenografie variegate creeranno un'atmosfera magica, il tutto accompagnato dalla voce straordinaria di Alex F.

Dalle ore 23.30, la serata disco prenderà vita con il dj set di "We Love 2000", che farà ballare tutti i presenti sulle note dei più grandi successi degli anni 2000. La selezione musicale comprenderà un mix irresistibile di: cartoni animati ( le sigle dei cartoni che hanno segnato la nostra infanzia), italo dance (il ritmo inconfondibile che ha fatto ballare l'Italia), Gabry Ponte (uno dei dj più celebri del periodo), Miley Cyrus (dai successi Disney agli hit internazionali), Alcaraz (con le sue melodie travolgenti), Tiga (per un tocco di elettronica pura), Justin Bieber (le canzoni che hanno fatto impazzire milioni di fan), Articolo 31 (il duo che ha rivoluzionato il rap italiano), Benny Benassi (il re della dance), Lady Gaga (la popstar che ha definito una generazione), Rihanna (dai suoi esordi ai grandi successi), Gigi D'Agostino (con i suoi classici indimenticabili)

Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.