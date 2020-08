Nuovo dato in crescita, anche oggi, per i contagi da coronavirus che in Italia sono stati 629 in più nelle ultime 24 ore, con il totale dei casi che adesso è di 253.438.

Nel dato pubblicato oggi, solo Valle d'Aosta e Provincia Utonoma di Trento non registrano nuovi casi, mentre i livelli maggiori di contagio vengono indicati ancora in Lombardia (94 casi) e Veneto (120 casi), senza però dimenticare i 46 della Sicilia. Ieri i tamponi sono stati 53.123, circa 7mila in più rispetto al giorno precedente.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 14.406, 157 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 55 (1 in meno di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 764 (7 in meno di ieri) sono ricoverati con sintomi e 13. 587 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (165 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 203.640, in aumento di 214 rispetto al dato di venerdì. Oggi i morti sono 4, con il totale dei decessi che però sale a 35.392, a causa del fatto che la Regione Emilia Romagna ha reso noto che a seguito di una verifica interna dei propri dati, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio che finora non erano stati conteggiati.