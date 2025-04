In palio un viaggio Turisanda1924.

24 ORE Cultura presenta

il concorso "A tu per tu con il mondo"

alla scoperta del viaggio con Turisanda1924

Tutti potranno cimentarsi a raccontare la propria visione di viaggio, all’interno di un’installazione a forma di cabina telefonica.

In palio l’estrazione di un viaggio Turisanda1924 di 9 giorni in Messico per due persone.

Per partecipare: c/o Mudec, dal 18 aprile fino al 7 luglio 2025

Estrazione: 18 luglio 2025



In occasione dell’anno dedicato al tema del viaggio e delle due mostre a esso dedicate, il Mudec – Museo delle Culture di Milano – ospita un’iniziativa speciale promossa da 24 ORE Cultura e nata da un’idea di Turisanda1924, il prestigioso brand di viaggi, parte di Alpitour World.

A partire dal 18 aprile 2025, sarà infatti possibile partecipare al concorso "A tu per tu con il mondo", un’opportunità unica rivolta a tutti i visitatori del museo.

L'iniziativa che nasce dalla collaborazione tra 24 ORE Cultura e Alpitour World insieme a Turisanda1924, - partner per i prossimi due anni dei numerosi progetti espositivi curati da 24 ORE Cultura presso il Mudec nonché promotori di una serie di attività collaterali realizzate in museo - mira a raccogliere testimonianze personali che raccontino il profondo significato del viaggio: l’attesa, l’emozione della scoperta, il ricordo e l’immaginazione. Il viaggio, infatti, è tanto un’esperienza fisica quanto un atto mentale, che può essere vissuto in mille modi: come necessità o desiderio, come partenza o arrivo, come occasione di cambiamento o di esplorazione. Ogni esperienza di viaggio, inoltre, costruisce un racconto unico, fatto di incontri con culture diverse, destinazioni, mete sognate e luoghi ancora da esplorare.

Fino al 7 luglio 2025, i visitatori del museo saranno invitati a registrare un breve racconto audio di massimo un minuto, in cui condividere la propria visione del viaggio. L’installazione, che richiama la forma di una cabina telefonica, realizzata in collaborazione con lo studio di design Dotdotdot, sarà collocata al piano terra del Mudec, e l’accesso sarà libero per tutti. I partecipanti potranno ricevere delle linee guida preliminari per stimolare la loro riflessione e narrazione sul tema.

A coronamento di questa raccolta di storie e testimonianze, il concorso offrirà un esclusivo premio: un tour in Messico di 9 giorni per due persone, firmato Turisanda1924. L’estrazione del vincitore, tra tutti coloro che avranno partecipato all’installazione, avverrà il 18 luglio 2025.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale del museo mudec.it o scrivi una mail all’indirizzo [email protected] .