A seguito della sentenza di condanna definitiva per associazione mafiosa “fino al 2000”, emanata dalla Corte di Cassazione il 15 maggio scorso nei confronti di Rosario Pio Cattafi, le associazioni firmatarie (Associazione ADASC, ITALIA NOSTRA sezione di Milazzo, ARCI Messina APS, WWF Sicilia Nord Orientale, Associazione MAN, Coordinamento Ambientale Milazzo Valle del Mela, Movimento NO INCENERITORI VALLE DEL MELA, Movimento Città Aperta, Associazione il Giglio, Comitato Cittadini Pacesi per la Vita, Comitato NO CSS Valle del Mela, Associazione Strega, Associazione ALSA, Associazione Città invisibili) chiedono alle autorità competenti che si faccia chiarezza sulla vicenda, che lo vede proprietario della splendida baia di Sant’Antonio e la confisca dell’area.

“Chiedere che quel pezzo di paradiso torni ad essere patrimonio ambientale e paesaggistico di tutti, ci sembra il miglior modo per onorare questo 23 maggio, trasformando il ricordo in rinnovato impegno. L’eredità di Falcone ci invita a non rimanere indifferenti e a non aspettare che altri agiscano al nostro posto; ma ad essere parte attiva del cambiamento. Per questo motivo vi invitiamo a sottoscrivere con noi questo appello”.