ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE, GEMELLATA CON “IL PARNASO – PREMIO ANGELO LA VECCHIA”, IL VULCANICO ENRICO DEL GAUDIO CHE SARÀ INSIGNITO, NELL’OCCASIONE, DEL TITOLO DI “AMBASCIATORE DEL PARNASO CANICATTINESE” DAL PROF. CALOGERO LA VECCHIA.

La poesia ancora una volta unisce i popoli al di là e al di sopra delle umane vicende. Il “Festival Mondiale” della poesia è una “creatura” di Enrico Del Gaudio, poeta impegnato in un’opera di diffusione della poesia che parte dal personale per arrivare a “colpire” una grande platea. Il “Festival Mondiale” coinvolge il club service “Kiwanis” di cui Enrico Del Gaudio fa parte integrante. A Castellammare di Stabia tutto è pronto. Una manifestazione ampia e articolata che si snoda in due giorni: il 29 luglio saranno premiati i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al concorso e il giorno 30 sarà il turno del concorso dedicato agli adulti.

“Il nostro gemellaggio è unicamente orientato alla diffusione della cultura della poesia” ci dice il prof. Calogero La Vecchia “Da sempre cerchiamo di inculcare in tutti l’utilizzo della poesia come lingua universale di Pace. Purtroppo nel nostro mondo si ha scarsa considerazione per i sentimenti, per i veri valori della vita. E sempre bello, però constatare che i bambini e i ragazzi coinvolti in questo grande progetto rispondono con entusiasmo e scrivono molto spesso proprio del rispetto della terra e dei valori della vita. E questo ci consola molto e ci gratifica”.

Il Festival “Mondiale” di Catellammare di Stabia e il Concorso “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia” hanno dato svolto una grande opera di interscambio con il risultato che ai due concorsi hanno partecipato centinaia di poeti da ogni parte del mondo. Enrico Del Gaudio è raggiante e molto entusiasta della partecipazione davvero massiccia ai due concorsi “Scuole da ogni parte di Italia e del Mondo: dalla Cina, dalla Bielorussia, dagli Stati Uniti, dalla Russia, in una esplosione di versi che ci ha emozionato molto.

Intanto il prof. Calogero La Vecchia, ospite d’onore della manifestazione, è stato incaricato dagli “Immortali” del Parnaso a conferire ad Enrico Del Gaudio il prestigioso titolo di “Ambasciatore del Parnaso Canicattinese”. Un grande onore per il poeta-organizzatore che diventa un riconoscimento complessivo alla Poesia e al suo alito fresco e puro. E in questi giorni “roventi” in tutti i sensi, tale considerazione diventa molto opportuna!