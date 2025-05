2083: Il Sole Misterioso - Un Viaggio tra Scienza e Destino Cosmico, 2083: The Mysterious Sun – A Journey Through Science and Cosmic Destiny , di Patrizia Riello Pera, Padova (ITALY).

Carissimi amici, ormai di lunga data, eccomi a voi, per presentarvi, in un universo di mistero e meraviglia, un altro capitolo della mie serie di fantascienza "2083. Il Sole Misterioso”. Questo romanzo vi trasporterà in un viaggio mozzafiato attraverso le pieghe dello spazio e del tempo, dove le leggi della fisica si aggiornano e le sfide sono all’ordine del giorno. Al centro della narrazione, un ingegnoso scienziato giapponese, il cui talento e ambiguità morale rendono ogni pagina un crescendo di suspense e riflessione. Con il supporto di audaci giornalisti e di un amore altrettanto complesso, il protagonista si confronta con un evento cosmico che minaccia di riscrivere le regole dell’universo. La scrittura coinvolgente e ricca di dettagli scientifici rende questa lettura irresistibile per gli appassionati di fantascienza di qualità. Pubblicato per la prima volta dalla nota casa editrice Armando Editore di Roma, che ringrazio, Il Sole Misterioso promette di catturare il lettore fin dal primo capitolo e di lasciarlo con la voglia di scoprire cosa riserva il futuro per questi eroi tra le stelle. Preparatevi a un’avventura che unisce intelligenza dei protagonisti, emozioni e un pizzico di mistero cosmico: un vero must per chi sogna di viaggiare oltre i confini dell’immaginazione.

Dear friends, long-time companions, I am thrilled to present to you another chapter in my science fiction series, 2083: The Mysterious Sun, set in a universe of mystery and wonder. This novel will take you on a breathtaking journey through the folds of space and time, where the laws of physics evolve and challenges arise at every turn.

At the heart of the story is a brilliant Japanese scientist, whose extraordinary talent and moral ambiguity create a riveting crescendo of suspense and reflection. With the support of fearless journalists and a love as complex as the universe itself, our protagonist confronts a cosmic event that threatens to rewrite the very foundations of reality.

Rich in scientific detail and gripping storytelling, The Mysterious Sun is a must-read for those who appreciate high-quality science fiction. Originally published by the renowned Armando Editore in Rome—whom I sincerely thank—this novel promises to captivate readers from the very first chapter, leaving them eager to discover what the future holds for these heroes among the stars.

Prepare yourselves for an adventure that blends intelligence, emotion, and a touch of cosmic mystery—a true essential for dreamers looking to journey beyond the limits of imagination.

RINGRAZIO L’ASSOCIAZIONE CULTURALE EMILY DICKINSON PER LA SUA SPLENDIDA RECENSIONE:

2083. IL SOLE MISTERIOSO

SOVERA EDIZIONI

E’ una vicenda impiantata al di là del tempo e dello spazio o meglio in un arco temporale e spaziale suggestivamente creativo, dove l’autrice libera la sua spigliatissima fantasia dando vita a un fantathriller. I personaggi che ruotano intorno a questo racconto presentano contorni netti, decisi, giacché vengono delineati in modo soddisfacente con l’ausilio dei dialoghi e traggono forza dal dinamismo da essi stessi generato.

Associazione Culturale Emily Dickinson, 2018

https://youtu.be/UmDJMrum8Ec