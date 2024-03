Opera " GIUDA " di Chiara Taigi in Prima Mondiale

Sabato 23 Marzo 2024 ore 21 - Roma

Chiesa Sant'Ignazio di Loyola a Roma - Ingresso Libero

Chiara Taigi in Prima Mondiale presenta " Giuda - Siamo Tutti Traditori? " a Roma nella Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola un'opera letteraria che ha coinvolto artisti di fama internazionale del cinema e del teatro come la grande Fioretta Mari e Riccardo Naldini, con la presenza straordinaria e coreografia di Raffaele Paganini e la Scuola di Danza Ateneo Arte e Danza con la nota Maestra Simona de Nittis in scena.

In questo quadro di alto livello artistico sotto la regia di Chiara Taigi e con il suo canto, saranno presenti altri grandi artisti e collaboratori come l'organista Alberto Pavoni, l'Aiuto Regia di Giacomo Difruscolo e Alessandro Colla, Ensemble di archi costituito dai Maestri Marcello Sirignano, Donatella Bonanni e Emanuela Cavallari e Rita Salis e alle percussioni Simone Butta.

Ritorna dopo un anno con Chiara Taigi il tema della Passione di Gesù che riesce a fornirci, con una nuova chiave di lettura, strumenti per ricevere una lezione anche da Giuda Iscariota.

E' un tema scottante che richiede coraggio e franchezza.

Cos'è il tradimento? Si tradisce solo chi si ama e il primo tradimento è verso se stessi.

Tutto avviene giustificando azioni sbagliate con meccanismi che ingannano la coscienza ma, oltre se stessi, c'è anche la colpa dell’indifferenza di chi è intorno e non agisce, assistendo passivamente.

Su quale piano possiamo ricevere una lezione da Giuda?

Partecipando allo spettacolo potrete condividere, provare e sapere...

"Siamo tutti… in tempo… per non essere Traditori, per agire nel Bene e per il Bene. Prima che sia troppo tardi!” Chiara Taigi



RIFERIMENTI

Piazza Sant'Ignazio, Roma

Posizione Gmap: https://goo.gl/maps/nnLd81p6wWbvFV286

Info: [email protected] | 06 6794406

INGRESSO LIBERO

https://chiesasantignazio.blogspot.com/

Un ringraziamento a Padre Vincenzo, alla Compagnia di Gesù e a tutti i Sacerdoti che hanno voluto accogliere nuovamente questa iniziativa e del loro attuale coinvolgimento appassionato nella realizzazione pratica.

Si ringrazia la Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno per la gestione e l'apporto sulle iniziative culturali.

LINK

https://www.facebook.com/loyolainrome/posts/816348323873154

https://gesuiti.it/la-domanda-di-giuda-in-scena-a-santignazio/

https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/giuda-siamo-tutti-traditori/75819/

https://billetto.it/e/giuda-siamo-tutti-traditori-biglietti-969061

https://www.tuttiglieventi.it/evento.asp?id=70954

https://santignazio.gesuiti.it/

https://www.facebook.com/chiarataigi/

https://www.linkedin.com/in/chiarataigi/

TAG

#Chiara #Taigi #ChiaraTaigi #soprano #Giuda #Iscariota #GiudaSiamoTuttiTraditori #SiamoTuttiTraditori #Passione #ViaCrucis #Opera #Concerto #Spettacolo #Roma #23Marzo2024 #ChiesaSantIgnazio #IgnazioDiLoyola #FiorettaMari #RiccardoNaldini #RaffaelePaganini #SimonaDeNittis #lirico #lirica #Spirituale #Sacro #MusicaSacra #SaveTheDate #Appuntamento

"GIUDA Siamo Tutti Traditori?" Opera tutelata su Patamu Registry deposito n° 205966 e successivi - Tutti i diritti riservati