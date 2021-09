I "Bennifer 2.0" non sembrano riuscire a fare a meno dell'Italia. Così, dopo la vacanza in yacth a fine luglio in costiera amalfitana, Jennifer Lopez e Ben Ben Affleck si sono "materializzati" a Venezia per la 78.esima edizione della Mostra del Cinema.

La coppia aveva iniziato a frequentarsi una prima volta nel luglio 2002 dopo che i due avevano lavorato insieme sul set di un film. Si sono fidanzati nel novembre dello stesso anno per poi lasciarsi nel gennaio 2004, ma non senza aver annunciato un matrimonio che avrebbe dovuto celebrarsi a settembre 2003.

Quello di Venezia è il primo evento dello "showbiz" dove la coppia si è presentata insieme, con il 49enne Ben "inserito" in un "tuxedo" la cui giacca sembrava disegnata a misura e la 52enne Jen inserita a sua volta in un abito chiarissimo per mettere in mostra tutto quello che davanti e dietro può ancora offrire.

Dopo aver ricevuto in passato la prestigiosa coppa Volpi come Miglior Attore per Hollywoodland, Ben Affleck è tornato a Venezia per The Town, film presentato fuori concorso, in cui è cosceneggiatore, coregista e, ovviamente, protagonista.

Inutile dire che la passerella del Lido era tutta per loro...





Crediti immagine: JLo via instagram