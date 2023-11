Ennesimo incidente stradale a Catania. A scontrarsi, per cause ancora in accertamento, un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un giovane che è caduto pesantemente a terra, riportando diverse gravi ferite.

I passanti hanno chiamato i soccorsi, e sul posto è giunto gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure e, dopo aver valutato le condizioni del giovane, hanno provveduto a trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell'incidente sono giunte le forze dell'ordine. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.