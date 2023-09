Decima vittoria consecutiva per Max Verstappen, che sul circuito di Monza si aggiudica anche il GP d'Italia, quattordicesima gara del mondiale di Formula 1 2023, superando così il primato di Verstappen che nel 2013, sempre su Red Bull, aveva ottenuto nove vittorie di fila.

Durante il giro di ricognizione, la AlphaTauri di Yuki Tsunoda si ferma prima della Parabolica, costringendo gli organizzatori ad abortire la partenza e a rimandarla di 20 minuti. Quando i semafori si spengono, è Carlos Sainz (Ferrari) a prendere il comando della gara, tenendosi alle spalle Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), minacciato da un arrembante George Russell (Mercedes).

Il pilota spagnolo della Ferrari cerca di liberarsi dalla pressione del campione del mondo che però si avvicina cercando di sfruttare il DRS. L’attacco arriva al 6°giro ma Sainz riesce a chiudere la porta all’ingresso della prima variante. Il secondo tentativo, quello decisivo, arriva al 15° giro, quando il ferrarista arriva lungo alla prima variante ed è costretto a frenare, perdendo così velocità. Il pilota olandese riesce così ad affiancarlo e a superarlo alla Roggia. Dietro ai due rimane Leclerc mentre Perez, con l'altra Red Bull, sale in quarta posizione dopo aver battagliato a lungo con Russell.

Verstappen, intesta, inizia a prendere il largo mentre Sainz, in difficoltà con le gomme, si ferma ai box al 20° giro per montare le hard. Lo spagnolo rientra in nona posizione mentre Perez si mette nella scia di Leclerc. Anche Verstappen copia il ferrarista ed effettua il suo pit-stop nel giro successivo, mentre Perez continua. Dopo i cambi gomme di Leclerc e Perez, le due rosse, mantenendo la gerarchia di inizio gara, riescono a tener dietro il messicano della Red Bull, mentre Verstappen è ormai irraggiungibile.

Al 30° dei 51 giri previsti, la situazione diventa sempre più chiara. Il leader della gara allunga a 6 secondi su Sainz che ha alle spalle Leclerc e Perez. Da questo terzetto usciranno i due piloti che saliranno sul podio insieme all’olandese.

Perez attacca Charles ad ogni curva e alla fine lo supera al 32° giro. “Checo”, non senza difficoltà, riesce ad entrare in zona DRS anche con Sainz a 10 giri dalla fine mentre Leclerc, che lo segue, cerca di non perdere contatto.

Il pilota della Red Bull ad ogni occasione tenta il sorpasso che gli riesce alla prima variante del 46° giro, portando così la Red Bull anche sul secondo gradino del podio. Sainz non riesce a tenere il passo e si deve guardare da Leclerc che inizia ad attaccarlo. La battaglia è durissima con il monegasco che lo affianca al penultimo giro, ma senza riuscire a completare il sorpasso e lo spagnolo riesce così a tagliare il traguardo conquistando il terzo gradino del podio, mentre l'atro ferrarista si deve accontentare del quarto posto.

Quinta posizione per George Russell (Mercedes), davanti al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton, settimo Alexander Albon (Williams), ottavo Lando Norris (McLaren), nono Fernando Alonso (Aston Martin), con Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a completare la top ten.

Nella classifica del mondiale, sempre più irraggiungibile Max Verstappen con i suoi 364 punti, seguito da Sergio Perez con 219. Alonso, terzo a 170, si deve guardare dal ritorno di Hamilton che adesso ha solo 6 punti di distacco. Seguono i ferraristi con oltre 50 punti di differenza.

Prossimo appuntamento per la Formula 1 sul circuito di Marina Bay, a Singapore, tra due settimane.