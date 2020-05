Il Torino guarda in casa Milan per la prossima campagna acquisti. In particolare, mira a due giocatori della squadra rossonera con l'intento di rivoluzionare il proprio gioco e rafforzare il proprio assetto.

Si tratterebbe dei centrocampisti Jack Bonaventura e del bosniaco Rade Krunic, che alla sua prima stagione in rossonero non avrebbe convinto e sarebbe fuori anche dal progetto di Ralf Rangnick.