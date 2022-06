Quando è troppo è troppo. "Enough", il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nella sua dichiarazione rilasciata giovedì sulla violenza causate dalle armi negli Stati Uniti lo ha ripetuto ben 12 volte.

Richiamandosi all'ultima strage di Uvalde, Biden ha ricordato che dopo Columbine, Sandy Hook, Charleston, Orlando, Las Vegas, Parkland (elenco di stragi causate dal possesso indiscriminato di armi da fuoco, anche ad uso bellico), niente è stato fatto per evitare che tragedie simili potessero ripetersi.

"Stavolta", ha detto, "dobbiamo fare qualcosa... non si tratta di strappare le armi a qualcuno o prendersela con chi possiede armi legalmente... maquante altre carneficine siamo disposti ad accettare? ... Questa volta, dobbiamo davvero fare qualcosa.... il Secondo Emendamento, come tutti gli altri diritti, non è assoluto. È stato il giudice Scalia a scrivere, e cito, "Come la maggior parte dei diritti, idiritti concessi dal Secondo Emendamento non sono illimitati. Non illimitati. Non lo sono mai stati. Ci sono sempre state limitazioni sulle armi che uno può possedere in America. Ad esempio, le mitragliatrici sono state regolamentate a livello federale per quasi 90 anni. E questo continua ad essere un paese libero.Non si tratta di togliere diritti a nessuno. Si tratta di proteggere i bambini. Si tratta di proteggere le famiglie. Si tratta di proteggere intere comunità. Si tratta di proteggere la nostra libertà di andare a scuola, in un negozio di alimentari e in chiesa senza essere colpiti e uccisi".

My fellow Americans — enough.



It’s time for each of us to do our part. It’s time to act.



For the children we have lost, for the children we can save, for the nation we love — let us hear the call and cry, let us meet this moment, let us finally do something.