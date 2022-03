Da decifrare le indicazioni delle libere del venerdì sul circuito di Mandalika per il GP di Indonesia di MotoGP. Yamaha e Pramac sono davanti a tutti nella classifica combinata dei migliori tempi, con Fabio Quartararo (Yamaha) in testa con il tempo di 1:31.608 seguito a 30 millesimi di secondo dal compagno di squadra Franco Morbidelli. Terzo, a meno di 3 decimi, è Johann Zarco (Pramac) che ha preceduto di pochi millesimi l'altro pilota del team, Jorge Martin, mentre l'atra Ducati di Enea Bastianini (Gresini Racing) è quinta.

Le cadute nel finale della FP2, con le conseguenti bandiere gialle, hanno condizionato le prove di alcuni piloti, in primis Marc Marquez (Honda) e Bagnaia (Ducati) che non sono riusciti a trovare un giro buono per piazzare il loro miglior tempo... tutto è rimandato a domani.

Anche in questo venerdì possiamo notare tempi molto vicini tra i vari piloti, a dimostrazione dell'equilibrio tra i vari team a cui, di diritto, sembra che - dopo la prestazione da dimenticare al debutto della stagione - possiamo aggiungere anche Yamaha.

Questa la classifica combinata dei primi 10 migliori tempi:

01. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) – 1:31.608

02. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.030

03. Johann Zarco (Pramac Racing) + 0.285

04. Jorge Martin (Pramac Racing) + 0.296

05. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.313

06. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.357

07. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.400

08. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.409

09. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.441

10. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.498