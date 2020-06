Due squadre di Premier League sarebbero interessate al centrocampista ivoriano del Milan, Franck Kessiè. Oltre all'Everton di Ancelotti, anche il Newcastle dei sauditi avrebbe messo il centrocampista ex Atalanta nella lista dei desideri per il prosismo calciomercato.

Intanto, Ralf Rangnick preparerebbe un doppio colpo di mercato per i rossoneri ed avrebbe dato il suo assenso al primo acquisto dei rossoneri per la prima stagione, Pierre Kalulu, arrivato a parametro zero dal Lione.